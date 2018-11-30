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В Винницкой области гражданским запретили носить военную форму

Новости » Общество    30.11.2018 - 18:56
В Винницкой области гражданским запретили носить военную форму
Иллюстративное фото (УНИАН)

Правоохранители будут проверять документы людей в военной форме

Из-за введение военного положения в Винницкой области запретили носить военную форму гражданским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Вінницькоїї ОГА.

Отмечается, что соответствующее решение было принято 30 ноября 2018 года Советом обороны Винницкой области.

Носить военную форму одежды и ее элементы, кроме военнослужащих Вооруженных сил Украины, могут военнослужащие Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и других военных формирований, образованных согласно законам Украины.

"На все случаи безосновательного ношения военной формы будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установления вероятной принадлежности к незаконных военных формирований", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины к 26 декабря введено военное положение. В частности, военное положение на 30 дней введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой, Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Отметим, ранее Порошенко заявлял, что не собирается продолжать военное положение, которое введено в Украине до 26 декабря.

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