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У Вінницькій області цивільним заборонили носити військову форму

Новини » Суспільство    30.11.2018 - 18:56
У Вінницькій області цивільним заборонили носити військову форму
Ілюстративне фото (УНІАН)

Правоохоронці будуть перевіряти документи людей у військовій формі

Через запровадження воєнного стану у Вінницькій області заборонили носити військову форму цивільним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Вінницькоїї ОДА

Зазначається, що відповідне рішення було прийняте 30 листопада 2018 року Радою оборони Вінницької області.

Носити військову форму одягу та її елементи, крім військовослужбовців Збройних сил України, можуть військовослужбовці Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України.

"На всі випадки безпідставного носіння військової форми буде оперативне реагування правоохоронних органів з перевіркою документів та встановлення ймовірної належності до незаконних військових формувань", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 10 областях України до 26 грудня введено воєнний стан. Зокрема, воєнний стан на 30 днів введено в Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій областях та внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії.

Відзначимо, раніше Порошенко заявляв, що не збирається продовжувати воєнний стан, який введено в Україні до 26 грудня.

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