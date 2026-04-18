У Вінницькій області зіткнулися два поїзди, в "Інтересіті+" було майже 600 пасажирів
У суботу вдень, 18 квітня, у Вінницькій області зіткнулися тепловоз та поїзд "Інтерсіті+", в якому було майже 600 пасажирів. Наразі за ними їде підмінний поїзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ - Перемишль", - йдеться у повідомленні.
На щастя, усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Наразі їх розміщено на станції і за ними вже прямує підмінний поїзд.
В УЗ зазначили, що залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже перебувають на зв'язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури "були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда".
Окрім того, компанія домовляється з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.
Резюмуючи в " Укрзалізниці" додали, що інцидент з аварією буде розслідувано.
"Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда "Укрзалізниці" для допомоги та з’ясування обставин інциденту", - підсумували у компанії.
