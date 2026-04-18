ua en ru
Сб, 18 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Вінницькій області зіткнулися два поїзди, в "Інтересіті+" було майже 600 пасажирів

15:50 18.04.2026 Сб
2 хв
В "Укрзалізниці" розповіли, чи є постраждалі і що робить компанія
aimg Едуард Ткач
У Вінницькій області зіткнулися два поїзди, в "Інтересіті+" було майже 600 пасажирів Фото: деталі інциденту будуть розслідувані (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У суботу вдень, 18 квітня, у Вінницькій області зіткнулися тепловоз та поїзд "Інтерсіті+", в якому було майже 600 пасажирів. Наразі за ними їде підмінний поїзд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Читайте також: В Іспанії вже друга ДТП із потягом за тиждень: майже 40 поранених і жертва

"У Вінницькій області на станції Браїлів сталося бічне зіткнення тепловоза приватного кар’єру з пасажирським поїздом "Інтерсіті+" сполученням Київ - Перемишль", - йдеться у повідомленні.

На щастя, усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали. Наразі їх розміщено на станції і за ними вже прямує підмінний поїзд.

В УЗ зазначили, що залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже перебувають на зв'язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури "були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда".

Окрім того, компанія домовляється з операторами інших залізниць, щоб максимально зберегти пересадки.

Резюмуючи в " Укрзалізниці" додали, що інцидент з аварією буде розслідувано.

"Зазначений випадок буде детально розслідувано. На місце події виїхала команда "Укрзалізниці" для допомоги та з’ясування обставин інциденту", - підсумували у компанії.

Інші інциденти з поїздами

Нагадаємо, буквально кілька тижнів тому, 2 квітня, поблизу станції Коломак у Харківській області пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою. Завдяки реакції залізничників важких наслідків вдалося уникнути, і пасажири не постраждали. Однак аварія спричинила зміну маршрутів і затримки рейсів на харківському напрямку.

Також ми писали, що 27 травня 2017 року сталася аварія на залізниці в Хмельницькій області. Тоді в межах залізничної станції Негін "Південно-Західної залізниці" зіткнулися два рухомі поїзди. Один був пасажирським, другий - вантажним із 17 вагонами щебеню.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Інтерсіті Аварія Поїзди
Новини
Дрони атакували з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічний удар РФ
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи