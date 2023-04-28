У Вінницькій області заборонили УПЦ МП користуватися землями та призначили перевірки

Вінницька обласна рада розірвала з УПЦ Московського патріархату договори оренди земельних ділянок та заборонила їх використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінниця.info.

Відповідне рішення підтримали 58 з 60 присутніх депутатів. Таким чином влада Вінницької області заборонила УПЦ МП користуватися майном та земельними ділянками територіальних громад, сіл, селищ та міст.

Також Вінницькій ОВА рекомендували організувати перевірки ділянок та храмів, якими користувалася УПЦ МП.

"В нас склалась така ситуація що в лікарнях, інших комунальних закладах, які є власністю громад районів знаходяться також церкви Московського патріархату. Тому просив би, щоб ми звернулись до територіальних громад області", - заявив депутат облради Андрій Гижко.

Крім того, обласна рада схвалила звернення до Верховної ради для заборони діяльності релігійних організацій, які керуються з Росії.

Нагадаємо, вчора у Броварах та Чернівцях УПЦ МП позбавили права користуватися земельними ділянками.

Напередодні аналогічне рішення ухвалила влада міста Суми та Тернополя.

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