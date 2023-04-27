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У Броварах УПЦ МП позбавили права користування землями

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Бровари, Четвер 27 квітня 2023 14:15
У Броварах УПЦ МП позбавили права користування землями Фото: у Броварах УПЦ МП заборонили користуватися землями (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міська рада Броварів Київської області прийняла рішення позбавили права УПЦ Московського патріархату користуватися землями. Мова йде про чотири земельні ділянки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Броварської районної державної адміністрації Олексія Дорошенка в Facebook.

"Броварська міська рада прийняла рішення щодо припинення договорів постійного користування земельними ділянками для церков УПЦ МП Йдеться про 4 земельних ділянки на яких розташовано 5 храмів", - зазначив Дорошенко.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення Росії у Броварській громаді ПЦУ належали лише чотири храми, а УПЦ МП - 11. Проте за рік ситуація змінилася. Тепер на території громади ПЦУ володіє 10 храмами.

Нагадаємо, 26 квітня у Сумах УПЦ МП також позбавили права користуватися земельними ділянками.

Аналогічне рішення ухвалили у Чернівцях, а також у Тернополі.

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Бровари УПЦ УПЦ МП
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