Тернопільській єпархії УПЦ МП заборонили користуватися земельною ділянкою
Міська рада Тернополя ухвалила рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви. Йдеться про ту, яка знаходиться на вулиці Євгена Коновальця.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міського голову Тернополя Сергія Надала в Telegram.
"Сьогодні на позачерговій сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви. Мова йде про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1 у Тернополі", - написав Надал.
Також він додав, що відсьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ МП.
Нагадаємо, Волинський облраді одноголосно підтримали заборону УПЦ МП.
Також зазначимо, що 10 квітня в Рівному УПЦ МП заборонили користуватися землями.
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