У Сумах мерія позбавила УПЦ права користуватися землями

Сьогодні, 26 квітня, депутати Сумської міськради проголосували за позбавлення УПЦ права користуватися землями громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Сьогодні у Сумах відбулося засідання сесії Сумської міськради, на якому депутати голосували за проєкти рішень щодо позбавлення УПЦ права користуватися землями громади.

Ініціаторами питання були чотири фракції:

"Європейська солідарність";

"Слуга народу";

"Батьківщина";

"Сила і честь".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП.

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