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У Сумах мерія позбавила УПЦ права користуватися землями

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Суми, Середа 26 квітня 2023 20:11
У Сумах мерія позбавила УПЦ права користуватися землями Фото: у Сумах мерія позбавила УПЦ права користуватися землями (wikimedia.org)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 квітня, депутати Сумської міськради проголосували за позбавлення УПЦ права користуватися землями громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Сьогодні у Сумах відбулося засідання сесії Сумської міськради, на якому депутати голосували за проєкти рішень щодо позбавлення УПЦ права користуватися землями громади.

Ініціаторами питання були чотири фракції:

  • "Європейська солідарність";
  • "Слуга народу";
  • "Батьківщина";
  • "Сила і честь".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП.

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