У Вінницькій області влучання в обʼєкти енергетики: що постраждало

Армія РФ у ніч на 25 вересня атакувала критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю голови Вінницької ОВА Наталію Заболотну у Telegram.
"Ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Є влучання в обʼєкти енергетики", - повідомила Заболотна.
Також вона додала, що всі відвідні служби вирушили на місце події.
Раніше, починаючи з 01:40 ночі у кількох районах Вінницької області оголошувась повітряна тривога через загрозу атаки ударними БпЛА.
Через дві години почали надходити повідомлення про відбої тривоги.
Попередній обстріл Вінничини стався 10 вересня. Під ударом крилатих ракет та "Шахедів", яких в регіоні нарахували 11 і 26 відповідно, опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури.
Того дня Вінничина стала однією із українських областей, які російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами.
Ракети фіксувались у Київські області, на сході Житомирщини, рухались у бік Києва та Житомира, а також західних областей. Загроза удару була для Львова та Закарпаття.