У Вінницькій області влучання в обʼєкти енергетики: що постраждало

Масований обстріл України 10 вересня

Попередній обстріл Вінничини стався 10 вересня. Під ударом крилатих ракет та "Шахедів", яких в регіоні нарахували 11 і 26 відповідно, опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури.

Того дня Вінничина стала однією із українських областей, які російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами.

Ракети фіксувались у Київські області, на сході Житомирщини, рухались у бік Києва та Житомира, а також західних областей. Загроза удару була для Львова та Закарпаття.