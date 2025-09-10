ua en ru
Ср, 10 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні масштабна тривога: Росія запустила крилаті ракети

Середа 10 вересня 2025 06:01
UA EN RU
В Україні масштабна тривога: Росія запустила крилаті ракети Ілюстративне фото: Росія запустила крилаті ракети 10 вересня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Вранці середи, 10 вересня, російська армія запустила по території України декілька груп крилатих ракет. Тривога охопила всю країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними ПС, перші ракети фіксувались у повітряному просторі країни з північного напрямку. Вони рухаються у південно-західному напрямку.

Також попереджалось про загрозу для Києва.

Також варто нагадати, що у низці областей триває тривога через ворожі "Шахеди". Ба більше, цієї ночі ударні дрони атакували Польщу. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Оновлено о 06:10

За даними Повітряних сил, декілька груп крилатих ракет фіксували у Київські області. Також була крилата ракета в напрямку Києва.

Окрім цього крилата ракета на сході Житомирщини, курсом на південь.

Оновлено о 06:15

Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються у напрямку Житомира.

Оновлено о 06:35

За даними Повітряних сил, крилаті ракети рухаються до західних областей. Зокрема загроза удару для Львова та Закарпаття.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.


В Україні масштабна тривога: Росія запустила крилаті ракети

Удар по Україні 9 вересня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 вересня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Внаслідок удару 66-річна жінка отримала поранення.

Також глава Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі після ворожого обстрілу обласного центру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
Новини
"Акт війни": у США відреагували на проникнення російських БпЛА в Польщу
"Акт війни": у США відреагували на проникнення російських БпЛА в Польщу
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України