В Україні масштабна тривога: Росія запустила крилаті ракети
Вранці середи, 10 вересня, російська армія запустила по території України декілька груп крилатих ракет. Тривога охопила всю країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
За даними ПС, перші ракети фіксувались у повітряному просторі країни з північного напрямку. Вони рухаються у південно-західному напрямку.
Також попереджалось про загрозу для Києва.
Також варто нагадати, що у низці областей триває тривога через ворожі "Шахеди". Ба більше, цієї ночі ударні дрони атакували Польщу. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Оновлено о 06:10
За даними Повітряних сил, декілька груп крилатих ракет фіксували у Київські області. Також була крилата ракета в напрямку Києва.
Окрім цього крилата ракета на сході Житомирщини, курсом на південь.
Оновлено о 06:15
Повітряні сили повідомили, що ракети рухаються у напрямку Житомира.
Оновлено о 06:35
За даними Повітряних сил, крилаті ракети рухаються до західних областей. Зокрема загроза удару для Львова та Закарпаття.
Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.
Удар по Україні 9 вересня
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 9 вересня, російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожого удару, попередньо, горить приватний будинок. Внаслідок удару 66-річна жінка отримала поранення.
Також глава Запорізької ОВА Іван Федоров опублікував фото, на яких вогнеборці продовжують гасіння пожежі після ворожого обстрілу обласного центру.