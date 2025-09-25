RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Винницкой области попадание в объекты энергетики: что пострадало

Иллюстративное фото: последствия обстрела российскими военными (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Армия РФ в ночь на 25 сентября атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя председателя Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Telegram.

"Враг атаковал критическую инфраструктуру Винницкой области. Есть попадания в объекты энергетики", - сообщила Заболотная.

Также она добавила, что все отводные службы отправились на место происшествия.

Ранее, начиная с 01:40 ночи в нескольких районах Винницкой области объявлялась воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными БПЛА.

Через два часа начали поступать сообщения об отбое тревоги.

 

Массированный обстрел Украины 10 сентября

Предыдущий обстрел Винницкой области произошел 10 сентября. Под ударом крылатых ракет и "Шахедов", которых в регионе насчитали 11 и 26 соответственно, оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры.

В тот день Винницкая область стала одной из украинских областей, которые российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами.

Ракеты фиксировались в Киевской области, на востоке Житомирщины, двигались в сторону Киева и Житомира, а также западных областей. Угроза удара была для Львова и Закарпатья.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнфраструктураВинницкая область