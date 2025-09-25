В Винницкой области попадание в объекты энергетики: что пострадало

Массированный обстрел Украины 10 сентября

Предыдущий обстрел Винницкой области произошел 10 сентября. Под ударом крылатых ракет и "Шахедов", которых в регионе насчитали 11 и 26 соответственно, оказались объекты гражданской промышленной инфраструктуры.

В тот день Винницкая область стала одной из украинских областей, которые российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами.

Ракеты фиксировались в Киевской области, на востоке Житомирщины, двигались в сторону Киева и Житомира, а также западных областей. Угроза удара была для Львова и Закарпатья.