У Вінницькій області викрили військового, який "намалював" бойові виплати на 5 мільйонів

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин у Вінницької області. Він незаконно оформив бойові виплати на майже 5 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
Слідство ДБР встановило, що у 2022 році посадовець військової частини без жодних підстав оформив бойові виплати військовослужбовцям, які насправді перебували у тилу.
За словами правоохоронців, у період з вересня по грудень 2022 року 62 військовослужбовці частини були направлені на виконання завдань до Київської області, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій.
Попри це, посадовець видав неправдиві довідки про начебто безпосередню участь зазначених військовослужбовців у бойових діях. На підставі цих документів їм було незаконно нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду на загальну суму 4,8 мільйона гривень.
ДБР повідомило про підозру заступнику командира військової частини у Вінницькій області (dbr.gov.ua)
Заступнику командира повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 425 Кримінального Кодексу України.
За цією статтею підозрюваному загрожує тюремне ув'язнення терміном до 8 років.
Нагадаємо, у лютому правоохоронці ДБР також повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у Львівській області. Він у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами.
Як зазначили у ДБР, було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора раза. Загальна сума завданих державі збитків склала понад 8,5 млн гривень.
Також ДБР викрило посадовців Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська й їхніх пособників на заволодінні більше ніж 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних сил України (ЗСУ).
Крім того, ДБР повідомило про підозру директору підприємства з Кривого Рогу. Воно поставило військовим 20 тисяч спальників низької якості.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.