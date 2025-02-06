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Закупив ліжка за завищеною ціною. ДБР повідомило про підозру командиру військової частини

Україна, Четвер 06 лютого 2025 16:16
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Закупив ліжка за завищеною ціною. ДБР повідомило про підозру командиру військової частини Фото: ДБР повідомило про підозру командиру військової частини у Львівській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у Львівській області. Він у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

"Продукція купувалась без застосування встановлених процедур, напряму у постачальників. Командир частини дозволив здійснити оплату без перевірки ринкової вартості товару та всупереч вимогам проведення таких закупок", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначають у ДБР, було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора рази.

"Загальна сума завданих державі збитків склала понад 8,5 млн гривень", - додали правоохоронці.
Закупив ліжка за завищеною ціною. ДБР повідомило про підозру командиру військової частиниДБР повідомило про підозру командиру військової частини у Львівській області (dbr.gov.ua)

Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Як повідомлялось, викрито посадовців Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська й їх пособників на заволодінні більше ніж 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних сил України (ЗСУ).

Крім того, ДБР повідомило про підозру директору підприємства з Кривого Рогу. Воно поставило військовим 20 тисяч спальників низької якості.

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Львівська область ДБР Збройні сили України
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