Закупив ліжка за завищеною ціною. ДБР повідомило про підозру командиру військової частини

Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у Львівській області. Він у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР .

"Продукція купувалась без застосування встановлених процедур, напряму у постачальників. Командир частини дозволив здійснити оплату без перевірки ринкової вартості товару та всупереч вимогам проведення таких закупок", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, як зазначають у ДБР, було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора рази.

"Загальна сума завданих державі збитків склала понад 8,5 млн гривень", - додали правоохоронці.

ДБР повідомило про підозру командиру військової частини у Львівській області (dbr.gov.ua)

Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.