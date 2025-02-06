Викрали більше 100 млн гривень на закупівлях для військових. ДБР викрило банду

Викрито посадовців Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська й їх пособників на заволодінні більше ніж 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось

Схему організував колишній голова Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська. До оборудки він залучив:

двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі;

колишнього працівника КЕВ;

приватного підприємця.

Учасники схеми організували закупівлю паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

Фото: ДБР викрило посадовців, які вкрали більше 100 млн гривень на закупівлях для військових (t.me/DBRgovua)

"Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці. Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн", - пише ДБР.

Що загрожує

П’ятьом учасникам повідомлено про підозру про заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене повторно, в умовах воєнного стану, особливо великих розмірах й у складі організованої групи.

Підозрюваним загрожує 12 років тюрми.