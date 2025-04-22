В Винницкой области разоблачили военного, который "нарисовал" боевые выплаты на 5 миллионов

Следствие ГБР установило, что в 2022 году чиновник воинской части без всяких оснований оформил боевые выплаты военнослужащим, которые на самом деле находились в тылу.

Подробности дела

По словам правоохранителей, в период с сентября по декабрь 2022 года 62 военнослужащих части были направлены на выполнение задач в Киевскую область, которая на тот момент не относилась к районам ведения боевых действий.

Несмотря на это, чиновник выдал ложные справки о якобы непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях. На основании этих документов им было незаконно начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение на общую сумму 4,8 миллиона гривен.

ГБР сообщило о подозрении заместителю командира воинской части в Винницкой области (dbr.gov.ua)

Что грозит военному

Заместителю командира сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения по части 4 статьи 425 Уголовного Кодекса Украины.

По этой статье подозреваемому грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.