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В Винницкой области разоблачили военного, который "нарисовал" боевые выплаты на 5 миллионов

Фото: ГБР сообщило о подозрении заместителю командира воинской части (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Гайдук

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей в Винницкой области. Он незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Следствие ГБР установило, что в 2022 году чиновник воинской части без всяких оснований оформил боевые выплаты военнослужащим, которые на самом деле находились в тылу.

Подробности дела

По словам правоохранителей, в период с сентября по декабрь 2022 года 62 военнослужащих части были направлены на выполнение задач в Киевскую область, которая на тот момент не относилась к районам ведения боевых действий.

Несмотря на это, чиновник выдал ложные справки о якобы непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях. На основании этих документов им было незаконно начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение на общую сумму 4,8 миллиона гривен.

ГБР сообщило о подозрении заместителю командира воинской части в Винницкой области (dbr.gov.ua)

Что грозит военному

Заместителю командира сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения по части 4 статьи 425 Уголовного Кодекса Украины.

По этой статье подозреваемому грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.

 

Расследование ГБР

Напомним, в феврале правоохранители ГБР также сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области. Он в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам.

Как отметили в ГБР, было закуплено более 3 тыс. кроватей ярусного типа по цене 21,7 млн гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза. Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 8,5 млн гривен.

Также ГБР разоблачило должностных лиц Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска и их пособников на завладении более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, ГБР сообщило о подозрении директору предприятия из Кривого Рога. Оно поставило военным 20 тысяч спальников низкого качества.

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