Неякісні спальники для ЗСУ за 30 млн гривень: підозру отримав керівник підприємства

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції повідомили про підозру директору підприємства з Кривого Рогу. Воно поставило військовим 20 000 спальників низької якості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Зазначається, що у 2023 році підприємство уклало контракт із військовою частиною на суму 30 мільйонів гривень.

Однак, за висновком експертизи, поставлений товар не відповідав технічним вимогам. Зокрема, тканина не відповідала заявленому складу, а в мішках були відсутні важливі елементи: флісова підкладка та шар зі спеціальної тканини, що забезпечує термоізоляцію.

Повідомляється, що через невідповідність спальні мішки не могли бути використані за призначенням, що поставило під загрозу комфорт і безпеку українських військових.

Директору підприємства оголосили підозру у шахрайстві, яке було вчинено в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також відомо, що військова частина подала позов до суду на суму 6 мільйонів гривень за відшкодування збитків і вимогу замінити неякісний товар. Суд задовольнив вимоги в повному обсязі.

Наразі слідство триває, зокрема перевіряється можливість причетності до злочину посадовців військової частини, які могли бути відповідальними за приймання неякісної продукції.

Фото: керівник підприємства отримав підозру у шахрайстві (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, що вчора СБУ затримала одного з регіональних керівників "УДАР Віталія Кличка" за "земельні" схеми.