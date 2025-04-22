У Вінницькій області викрили військового, який "намалював" бойові виплати на 5 мільйонів

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин у Вінницької області. Він незаконно оформив бойові виплати на майже 5 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Слідство ДБР встановило, що у 2022 році посадовець військової частини без жодних підстав оформив бойові виплати військовослужбовцям, які насправді перебували у тилу.

Подробиці справи

За словами правоохоронців, у період з вересня по грудень 2022 року 62 військовослужбовці частини були направлені на виконання завдань до Київської області, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій.

Попри це, посадовець видав неправдиві довідки про начебто безпосередню участь зазначених військовослужбовців у бойових діях. На підставі цих документів їм було незаконно нараховано та виплачено додаткову грошову винагороду на загальну суму 4,8 мільйона гривень.

ДБР повідомило про підозру заступнику командира військової частини у Вінницькій області (dbr.gov.ua)

Що загрожує військовому

Заступнику командира повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 425 Кримінального Кодексу України.

За цією статтею підозрюваному загрожує тюремне ув'язнення терміном до 8 років.