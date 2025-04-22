В Винницкой области разоблачили военного, который "нарисовал" боевые выплаты на 5 миллионов
Правоохранители сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей в Винницкой области. Он незаконно оформил боевые выплаты на почти 5 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).
Следствие ГБР установило, что в 2022 году чиновник воинской части без всяких оснований оформил боевые выплаты военнослужащим, которые на самом деле находились в тылу.
Подробности дела
По словам правоохранителей, в период с сентября по декабрь 2022 года 62 военнослужащих части были направлены на выполнение задач в Киевскую область, которая на тот момент не относилась к районам ведения боевых действий.
Несмотря на это, чиновник выдал ложные справки о якобы непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях. На основании этих документов им было незаконно начислено и выплачено дополнительное денежное вознаграждение на общую сумму 4,8 миллиона гривен.
ГБР сообщило о подозрении заместителю командира воинской части в Винницкой области (dbr.gov.ua)
Что грозит военному
Заместителю командира сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия в условиях военного положения по части 4 статьи 425 Уголовного Кодекса Украины.
По этой статье подозреваемому грозит тюремное заключение сроком до 8 лет.
Расследование ГБР
Напомним, в феврале правоохранители ГБР также сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей во Львовской области. Он в 2022 году закупил кровати для военных по завышенным ценам.
Как отметили в ГБР, было закуплено более 3 тыс. кроватей ярусного типа по цене 21,7 млн гривен, что превысило рыночную цену в полтора раза. Общая сумма нанесенного государству ущерба составила более 8,5 млн гривен.
Также ГБР разоблачило должностных лиц Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска и их пособников на завладении более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, ГБР сообщило о подозрении директору предприятия из Кривого Рога. Оно поставило военным 20 тысяч спальников низкого качества.
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