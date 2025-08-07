UA

Дональд Трамп Війна в Україні

У Вінницькій області спалахнула масштабна пожежа в лікарні (фото)

Фото: у Вінницькій області горіла лікарня (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталія Юрченко

У селищі Крижопіль Вінницької області 7 серпня спалахнула масштабна пожежа у лікарні. Її гасили 48 рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Вінницькій області в Facebook.

"Сьогодні зранку на Вінниччині бійці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла в одному з відділень лікарні в селищі Крижопіль", - йдеться у повідомленні.

Пожежа виникла на покрівлі, вогонь охопив площу 400 квадратних метрів.

З палаючого відділення до сусіднього корпусу лікарні евакуювали 11 пацієнтів і двох працівників. Щоб у найкоротший термін локалізувати та ліквідувати пожежу, від ДСНС залучили 48 рятувальників та 10 одиниць техніки.

 

Фото: у Вінницькій області горіла лікарня (facebook.com/dsnsvin)

Нагадаємо, 4 серпня у Львові загорівся готель "Власта", внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Також повідомлялося, що днями у Кривому Розі спалахнула пожежа у місцевій пекарні. Внаслідок масштабного загоряння загинуло троє людей. Серед загиблих - двоє чоловіків та жінка.

