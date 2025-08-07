У Вінницькій області спалахнула масштабна пожежа в лікарні (фото)

"Сьогодні зранку на Вінниччині бійці ДСНС ліквідували масштабну пожежу, що виникла в одному з відділень лікарні в селищі Крижопіль", - йдеться у повідомленні.



Пожежа виникла на покрівлі, вогонь охопив площу 400 квадратних метрів.

З палаючого відділення до сусіднього корпусу лікарні евакуювали 11 пацієнтів і двох працівників. Щоб у найкоротший термін локалізувати та ліквідувати пожежу, від ДСНС залучили 48 рятувальників та 10 одиниць техніки.

Фото: у Вінницькій області горіла лікарня (facebook.com/dsnsvin)