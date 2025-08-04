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У Кривому Розі спалахнула пожежа в пекарні: є загиблі (фото)

Понеділок 04 серпня 2025 14:58
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У Кривому Розі спалахнула пожежа в пекарні: є загиблі (фото) Фото: у Кривому Розі спалахнула пожежа, в яки загинули люди (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова, Юлія Акимова

Сьогодні, 4 серпня, у Кривому Розі сталася пожежа, в якій загинули люди. В одному з районів міста горіла одноповерхова виробнича будівля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України та місцеві Telegram-канали.

За даними рятувальників, внаслідок пожежі в одноповерховій виробничій будівлі у Покровському районі міста загинули три людини.

Наразі триває гасіння пожежі, яка охопила площу близько 1000 квадратних метрів. До ліквідації залучено понад 30 рятувальників та 12 одиниць техніки ДСНС.

Як дізналося РБК-Україна від ДСНС Дніпропетровщини, серед загиблих - двоє чоловіків та жінка.

У місцевих Telegram-каналах інформують, що загорілась приватна пекарня, яка постачає продукцію у супермаркети, сімейні пекарні та булочні. Попередньо, займання сталося під час зварювальних робіт.

Рятувальники показали кадри з місця масштабної пожежі.

Фото: у Кривому Розі спалахнула пожежа, в яки загинули люди (t.me/dsns_telegram)

Інші пожежі 4 серпня в Україні

Нагадаємо, сьогодні у понеділок, 4 серпня, у Львові спалахнула пожежа у готелі "Власта".

Як повідомив РБК-Україна речник ДСНС Віталій Туровцев, о 12:23 надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вулиці Клепарівська,30.

Займання виникло попередньо на 9 поверсі будівлі. До місця події було направлено рятувальників за підвищеним номером виклику. Рятувальниками евакуювали 15 людей.

За даними Львівської міської ради, із готелю госпіталізовано шестеро людей. Один чоловік отримав сильні опіки. Попередньо у його номері стався вибух. Причини вибуху наразі не встановлені.

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