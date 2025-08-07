RU

В Винницкой области вспыхнул масштабный пожар в больнице (фото)

Фото: в Винницкой области горела больница (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталья Юрченко

В поселке Крыжополь Винницкой области 7 августа вспыхнул масштабный пожар в больнице. Его тушили 48 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области в Facebook.

"Сегодня утром в Винницкой области бойцы ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший в одном из отделений больницы в поселке Крыжополь", - говорится в сообщении.

Пожар возник на кровле, огонь охватил площадь 400 квадратных метров.

Из горящего отделения в соседний корпус больницы эвакуировали 11 пациентов и двух работников. Чтобы в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать пожар, от ГСЧС привлекли 48 спасателей и 10 единиц техники.

 

Фото: в Винницкой области горела больница (facebook.com/dsnsvin)

 

Напомним, 4 августа во Львове загорелся отель "Власта", в результате чего пострадали шесть человек.

Также сообщалось, что на днях в Кривом Роге вспыхнул пожар в местной пекарне. В результате масштабного возгорания погибли три человека. Среди погибших - двое мужчин и женщина.

