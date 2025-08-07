В Винницкой области вспыхнул масштабный пожар в больнице (фото)

"Сегодня утром в Винницкой области бойцы ГСЧС ликвидировали масштабный пожар, возникший в одном из отделений больницы в поселке Крыжополь", - говорится в сообщении.



Пожар возник на кровле, огонь охватил площадь 400 квадратных метров.

Из горящего отделения в соседний корпус больницы эвакуировали 11 пациентов и двух работников. Чтобы в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать пожар, от ГСЧС привлекли 48 спасателей и 10 единиц техники.

Фото: в Винницкой области горела больница (facebook.com/dsnsvin)