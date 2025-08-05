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Пожежа в готелі "Власта" у Львові: стало відомо, що вибухнуло

Вівторок 05 серпня 2025 11:24
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Пожежа в готелі "Власта" у Львові: стало відомо, що вибухнуло Фото: у Львові спалахнула пожежа в готелі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

4 серпня у Львові загорівся готель "Власта" на вулиці Клепарівській внаслідок чого постраждали шестеро людей. Причиною пожежі став вибух батареї електроскутера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Так, 4 серпня близько 12:30 у Львові спалахнула пожежа в готелі "Власта" на вулиці Клепарівській, 30.

Вогонь охопив восьмий та дев’ятий поверхи 12-поверхової будівлі. Площа займання склала близько 300 метрів квадратних. Згорів загальний коридор і входи до 23 кімнат.

Також на 8, 10 та 11 поверхах сталося загоряння у кабельних тунелях.

У департаменті проінформували, що причиною пожежі став вибух батареї електроскутера.

Працівники ДСНС евакуювали 11 людей за допомогою рятувальних пристроїв. Шестеро з них були госпіталізовані до лікарні з опіками та отруєнням продуктами горіння.

Пожежу ліквідували о 13:26. До гасіння залучили 14 одиниць техніки та 70 рятувальників.

Що відомо про пожежу та готель "Власта"

Нагадаємо, як повідомив РБК-Україна речник ДСНС Віталій Туровцев, про займання у львівському готелі стало відомо о 12:23.

Згодом у мережі оприлюднили кадри масштабної пожежі, а також стало відомо, що загоряння сталося в одному з номерів готелю.

Унаслідок пожежі постраждали шестеро людей, зокрема, один чоловік отримав важкі опіки.

Крім того, стало відомо, що готель "Власта", який постраждав від пожежі 4 серпня, - це колишній відомчий готель Міністерства оборони, зведений у 1976 році. Первісно його будували як тимчасове житло для військових, а пізніше відкрили для всіх охочих.

9-поверхова будівля стала добре впізнаваною в місті та мала стабільний попит серед недорогого житла у Львові. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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