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На Сумщині подовжують комендантську годину: скільки триватиме

17:21 15.09.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
На Сумщині подовжують комендантську годину: скільки триватиме Ілюстративне фото: в Сумській області з 15 вересня подовжують комендантську годину (Getty Images)
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У Сумській області з середи, 16 вересня, комендантська година триватиме на годину довше - з 00:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

"На початку літа тривалість комендантської години була тимчасово скорочена до 04:00. Такі зміни тоді запровадили на визначений період на прохання аграріїв Сумщини - додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт", - зазначив він.

Григоров повідомив, що термін дії цього рішення завершується, тому від завтра комендантська година на Сумщині повертається до режиму 00:00-05:00.

Начальник ОВА підкреслив, що безпека залишається головним пріоритетом, і закликав українців враховувати зміни під час планування поїздок та роботи.

Нагадаємо, окремі регіони України скоротили тривалість комендантської години після рекомендацій уряду щодо перегляду підходів до нічних обмежень.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність переглянути підхід до комендантської години.

Президент повідомив, що у Києві її тривалість буде скорочено, а владам інших міст запропонують оцінити чинні обмеження та, за потреби, змінити їхні часові межі.

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Сумська область Комендантська година
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