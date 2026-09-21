В Винницкой области сокращают комендантский час: сколько будет длиться
В Винницкой области сокращают продолжительность комендантского часа - с сегодняшнего дня он будет действовать с 01:00 до 05:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Винницкой ОВА Натальи Заболотной.
Время начала комендантского часа перенесли с 00:00 до 01:00. Это решение было принято в соответствии с действиями Кабмина по адаптации работы государства, бизнеса и инфраструктуры к новой тактике российских воздушных атак.
"Соответствующие изменения внесены в Приказ о введении комендантского часа на территории области. В то же время все правила и ограничения, действующие во время комендантского часа, остаются в силе", - говорится в заявлении Заболотной.
Жителей и гостей Винницкой области призвали учитывать обновленный график во время планирования поездок и передвижения в ночное время.
Напомним, некоторые регионы Украины сократили продолжительность комендантского часа после рекомендаций Кабмина по пересмотру подходов к ночным ограничениям.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости пересмотреть подход к комендантскому часу.
Глава государства сообщил, что в Киеве ее продолжительность будет сокращена, а властям других городов предложат оценить действующие ограничения и, при необходимости, изменить их временные рамки.
РБК-Украина также писало, что в Сумской области продлили комендантский час. С 16 сентября она длится час дольше - с 00:00 до 05:00.