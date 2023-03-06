У Вінницькій області шахраї збирають гроші нібито від імені ОВА: натомість обіцяють "податкові пільги"

У Вінницькій області шахраї збирають кошти нібито на допомогу Збройним силам України від імені військової адміністрації. Проте ОВА не оголошувала подібних зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова .

"В області поширюється інформація та надсилаються листи від мого імені щодо збору благодійних коштів. Офіційно заявляю: жодних доручень такого змісту не було. Це фейкова інформація", - написав він.

Зазначимо, що у заяві йдеться про те, що гроші збирають нібито на підтримку ЗСУ. За пожертви шахраї обіцяють "податкові пільги".

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу, який оформлював кредити на зниклих безвісти військових.

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