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У Вінницькій області шахраї збирають гроші нібито від імені ОВА: натомість обіцяють "податкові пільги"

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Вінницька область, Понеділок 06 березня 2023 11:57
У Вінницькій області шахраї збирають гроші нібито від імені ОВА: натомість обіцяють "податкові пільги" Ілюстративне фото: у Вінницькій області шахраї збирають гроші нібито від імені ОВА (колаж)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Вінницькій області шахраї збирають кошти нібито на допомогу Збройним силам України від імені військової адміністрації. Проте ОВА не оголошувала подібних зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"В області поширюється інформація та надсилаються листи від мого імені щодо збору благодійних коштів. Офіційно заявляю: жодних доручень такого змісту не було. Це фейкова інформація", - написав він.

Зазначимо, що у заяві йдеться про те, що гроші збирають нібито на підтримку ЗСУ. За пожертви шахраї обіцяють "податкові пільги".

У Вінницькій області шахраї збирають гроші нібито від імені ОВА: натомість обіцяють &quot;податкові пільги&quot;

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу, який оформлював кредити на зниклих безвісти військових.

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