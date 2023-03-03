ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Брав кредити на зниклих безвісти військових - затримали мешканця Кривого Рогу

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 11:25
Брав кредити на зниклих безвісти військових - затримали мешканця Кривого Рогу Ілюстративне фото: правоохоронці затримали чоловіка, який оформлював кредити на зниклих безвісти військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу, який оформлював кредити на зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що мешканець Кривого Рогу здобув особисті дані військового ЗСУ, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення.

Підозрюваний оформив на ім’я військового кредит, використовуючи електронно–обчислювальну техніку та дублікат сім-картки. Далі він здійснив переказ грошових коштів на свої банківські рахунки та кілька разів розрахувався через термінали. Знятими коштами він розпорядився на власний розсуд.

За попередньою інформацією, таким способом чоловік оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 зниклих військових. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн гривень.

За результатами обшуків у фігуранта вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв’язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату.

Чоловіка затримали, повідомили про підозру за фактами шахрайства та незаконного поводження з боєприпасами, а також скерували клопотання про обрання запобіжного заходу до суду.

Нагадаємо, у Сумській області СБУ затримала росіянина, який передавав ФСБ інформацію про позиції ЗСУ в регіоні.

Правоохоронці також затримали диверсанта, який намагався підірвати один із об’єктів транспортної інфраструктури Рівного.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Офіс Генпрокурора
NEWS
Дальність більша, ніж HIMARS. Українська "Вільха-М" вже застосовується у бою, у планах модифікація до 150 км
Дальність більша, ніж HIMARS. Українська "Вільха-М" вже застосовується у бою, у планах модифікація до 150 км
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін