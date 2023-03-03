Брав кредити на зниклих безвісти військових - затримали мешканця Кривого Рогу

Правоохоронці затримали мешканця Кривого Рогу, який оформлював кредити на зниклих безвісти військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Повідомляється, що мешканець Кривого Рогу здобув особисті дані військового ЗСУ, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення.

Підозрюваний оформив на ім’я військового кредит, використовуючи електронно–обчислювальну техніку та дублікат сім-картки. Далі він здійснив переказ грошових коштів на свої банківські рахунки та кілька разів розрахувався через термінали. Знятими коштами він розпорядився на власний розсуд.

За попередньою інформацією, таким способом чоловік оформив грошові позики, використовуючи дані близько 20 зниклих військових. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн гривень.

За результатами обшуків у фігуранта вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв’язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату.

Чоловіка затримали, повідомили про підозру за фактами шахрайства та незаконного поводження з боєприпасами, а також скерували клопотання про обрання запобіжного заходу до суду.

Нагадаємо, у Сумській області СБУ затримала росіянина, який передавав ФСБ інформацію про позиції ЗСУ в регіоні.

Правоохоронці також затримали диверсанта, який намагався підірвати один із об’єктів транспортної інфраструктури Рівного.

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