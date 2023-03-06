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В Винницкой области мошенники собирают деньги якобы от имени ОВА: взамен обещают "налоговые льготы"

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Винницкая область, Понедельник 06 марта 2023 11:57
В Винницкой области мошенники собирают деньги якобы от имени ОВА: взамен обещают "налоговые льготы" Иллюстративное фото: в Винницкой области мошенники собирают деньги якобы от имени ОВА (коллаж)
Автор: Елизавета Драбкина

В Винницкой области мошенники собирают средства якобы в помощь Вооруженным силам Украины от имени военной администрации. Однако ОВА не объявляла подобных сборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"В области распространяется информация и посылаются письма от моего имени о сборе благотворительных средств. Официально заявляю: никаких поручений такого содержания не было. Это фейковая информация", - написал он.

Отметим, что в заявлении говорится, что деньги собирают якобы в поддержку ВСУ. За пожертвования мошенники обещают "налоговые льготы".

В Винницкой области мошенники собирают деньги якобы от имени ОВА: взамен обещают &quot;налоговые льготы&quot;

Напомним, недавно правоохранители задержали жителя Кривого Рога, который оформлял кредиты на пропавших без вести военных.

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