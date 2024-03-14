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У Вінницькій області "Шахед" вбив людину, кількість поранених зросла

Фото: російський дрон вбив людину у Вінницькій області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Вінницькій області через влучання ударного дрона типу "Шахед" загинула людина, а також зросла кількість поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Він зазначив, що внаслідок повітряної ворожої атаки на Вінниччині госпіталізовано четверо людей. Одна людина загинула.

На місці події працюють усі служби. Тривають роботи з розбирання завалів.

Атака на Україну

Ввечері у четвер, 14 березня, російські загарбники вкотре атакували південні та центральні області ударними безпілотниками типу "Шахед".

Під час атаки один з дронів влучив у житловий будинок. Спочатку повідомлялося про трьох поранених людей, їх доправили у лікарню.

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Вінницька областьДрони