Окупанти атакують Україну "Шахедами": де фіксують дрони
Російські окупанти сьогодні, 14 березня, вкотре атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". Їх помітили у низці регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram та Сили оборони півдня в Telegram.
За інформацією військових, перша група "Шахедів" з Миколаївської області прямує у бік Одеської області.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
Також "Шахеди" помітили на півночі Миколаївської області. Вони летять на захід.
Декілька груп "Шахедів" фіксують на півночі Херсонської області. Вони летять у західному напрямку.
Дрони росіян помітили і на півдні Одеської області. За інформацією Сил оборони півдня, по них вже працює протиповітряна оборона.
Оновлено 20:35
Станом на зараз "Шахеди" фіксують у Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях. Вони прямують у бік Вінницької та Черкаської областей.
Атаки "Шахедів"
Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах завдавати ударів по Україні. Їхньою метою найчастіше стає цивільна інфраструктура.
Наприклад, у ніч на сьогодні один із безпілотників окупантів упав у центрі Харкова.
Усього цієї ночі російські загарбники застосували для ударів 36 дронів.
Силами та засобами протиповітряної оборони було збито 22 ворожі цілі.
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