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Окупанти атакують Україну "Шахедами": де фіксують дрони

Україна, Четвер 14 березня 2024 20:06
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Окупанти атакують Україну "Шахедами": де фіксують дрони Фото: окупанти атакують Україну "Шахедами" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 14 березня, вкотре атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". Їх помітили у низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram та Сили оборони півдня в Telegram.

За інформацією військових, перша група "Шахедів" з Миколаївської області прямує у бік Одеської області.

Окупанти атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де фіксують дрониФото: карта повітряних тривог (скриншот)

Також "Шахеди" помітили на півночі Миколаївської області. Вони летять на захід.

Декілька груп "Шахедів" фіксують на півночі Херсонської області. Вони летять у західному напрямку.

Дрони росіян помітили і на півдні Одеської області. За інформацією Сил оборони півдня, по них вже працює протиповітряна оборона.

Оновлено 20:35

Станом на зараз "Шахеди" фіксують у Миколаївській, Одеській та Кіровоградській областях. Вони прямують у бік Вінницької та Черкаської областей.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" у спробах завдавати ударів по Україні. Їхньою метою найчастіше стає цивільна інфраструктура.

Наприклад, у ніч на сьогодні один із безпілотників окупантів упав у центрі Харкова.

Усього цієї ночі російські загарбники застосували для ударів 36 дронів.

Силами та засобами протиповітряної оборони було збито 22 ворожі цілі.

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