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В Винницкой области "Шахед" убил человека, число раненых возросло

Фото: российский дрон убил человека в Винницкой области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Винницкой области из-за попадания ударного дрона типа "Шахед" погиб человек, а также возросло количество раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Он отметил, что в результате воздушной вражеской атаки в Винницкой области госпитализированы четыре человека. Один человек погиб.

На месте происшествия работают все службы. Продолжаются работы по разбору завалов.

Атака на Украину

Вечером в четверг, 14 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали южные и центральные области ударными беспилотниками типа "Шахед".

Во время атаки один из дронов попал в жилой дом. Сначала сообщалось о трех раненных людях, их доставили в больницу.

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Винницкая областьДрони