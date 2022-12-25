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У Вінницькій області автомобіль зіткнувся з автобусом: жінка та дитина загинули

Фото: автомобіль зіткнувся з автобусом у Вінницькій області, жінка та дитина загинули (vn.npu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із пасажирським автобусом поблизу села Попівці Копайгородської селищної громади Жмеринського району Вінницької області 24 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.

"За попередньою інформацією слідства, 41-річна водійка автомобіля Skoda Fabia, яка спричинила ДТП, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася із пасажирським автобусом", - сказано у повідомленні.

Водій машини та її 8-річна донька, яка була у салоні, загинули на місці події.

У салоні автобуса знаходилося 18 пасажирів. Водію та семи пасажирам було надано медичну допомогу, трьох з них госпіталізували.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, під Львовом автомобіль врізався в потяг, внаслідок чого загинув водій та його 8-річна дочка.

Раніше у Миколаївської області автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули усі п'ять пасажирів, із них двоє дітей.

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