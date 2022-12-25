RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Винницкой области автомобиль столкнулся с автобусом: женщина и ребенок погибли

Фото: автомобиль столкнулся с автобусом в Винницкой области, женщина и ребенок погибли (vn.npu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом вблизи села Поповцы Копайгородской поселковой общины Жмеринского района Винницкой области 24 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Винницкой области.

"По предварительной информации следствия, 41-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia, которая создала ДТП, выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом", - говорится в сообщении.

Водитель машины и ее 8-летняя дочь, которая находилась в салоне, погибли на месте происшествия.

В салоне автобуса находились 18 пассажиров. Водителю и семи пассажирам была оказана медицинская помощь, трое из них были госпитализированы.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, следователи начали досудебное расследование по части 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, во Львове автомобиль врезался в поезд, в результате чего погиб водитель и его 8-летняя дочь.

Ранее в Николаевской области автомобиль упал в реку, в результате чего погибли все пять пассажиров, из них двое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПАварияВинницкая область