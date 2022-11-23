Вінницька область під обстрілом. Росіяни б'ють по критичній інфраструктурі, - ОВА

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наразі по усій Україні оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

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