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Вінницька область під обстрілом. Росіяни б'ють по критичній інфраструктурі, - ОВА

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Середа 23 листопада 2022 14:33
Вінницька область під обстрілом. Росіяни б'ють по критичній інфраструктурі, - ОВА Фото: Вінницька область під обстрілом. Росіяни б'ють по критичній інфраструктурі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові обстрілюють Вінницьку область. Б'ють по критичній інфраструктурі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Вінницька область під обстрілом ворога - об’єкти критичної інфраструктури!", - пише Борзов.

Голова ОВА закликає містян й надалі залишатися в укриттях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наразі по усій Україні оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну небезпеку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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