Винницкая область под обстрелом. Россияне бьют по критической инфраструктуре, - ОВА
Фото: Винницкая область под обстрелом. Россияне бьют по критической инфраструктуре (Getty Images)
Российские военные обстреливают Винницкую область. Бьют по критической инфраструктуре.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.
"Винницкая область под обстрелом врага - объекты критической инфраструктуры!", - пишет Борзов.
Глава ОВА призывает горожан и дальше оставаться в укрытиях.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в настоящее время по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинцы предупреждают о ракетной опасности.
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