Винницкая область под обстрелом. Россияне бьют по критической инфраструктуре, - ОВА

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Глава ОВА призывает горожан и дальше оставаться в укрытиях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в настоящее время по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинцы предупреждают о ракетной опасности.

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