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Винницкая область под обстрелом. Россияне бьют по критической инфраструктуре, - ОВА

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Среда 23 ноября 2022 14:33
Винницкая область под обстрелом. Россияне бьют по критической инфраструктуре, - ОВА Фото: Винницкая область под обстрелом. Россияне бьют по критической инфраструктуре (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные обстреливают Винницкую область. Бьют по критической инфраструктуре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"Винницкая область под обстрелом врага - объекты критической инфраструктуры!", - пишет Борзов.

Глава ОВА призывает горожан и дальше оставаться в укрытиях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в настоящее время по всей Украине объявили воздушную тревогу. Украинцы предупреждают о ракетной опасности.

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