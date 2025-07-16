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У Вінниці зросла кількість постраждалих через масовану атаку РФ

Фото: у Вінниці кількість постраждалих зросла до 7 (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Вінниці 16 липня зросла. Сім осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу заступницю голови Вінницької ОВА Наталю Заболотну в Facebook.

За її словами, станом на 6:40 у Вінниці вже сім постраждалих. З них п'ять осіб - з опіками, двоє людей у важкому стані, троє - у стані середнього ступеня.

"Влучання по обʼєктах промислової інфраструктури. На одному з обʼєктів пожежу локалізовано. На іншому - рятувальники ще над цим працюють", - повідомила Заболотна.

Також у Вінницькій області пошкоджено чотири житлових будинки.

Як зазначила посадовиця ОВА, загалом Вінницьку область цієї ночі атакувало 28 ворожих дронів, з них орієнтовно знищили 18.
 

Оновлено о 7:40. У Вінниці кількість постраждалих зросла до восьми. Травмовані перебувають у лікарні.

Атака на Україну

Цієї ночі армія РФ атакувала кілька регіонів України - спочатку Харків, потім Кривий Ріг, Одеську область та Вінницю.

У Харкові троє постраждалих через ворожу атаку. У Кривому Розі внаслідок комбінованого удару виникли пожежі і відключення світла. Постраждав 17-річний юнак.

Також окупанти вдарили "Шахедами" по Ізмаїльському району Одеської області, атаковано інфраструктурний об'єкт.

Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.

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ВінницяВійна в УкраїніАтака дронів