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В Виннице возросло количество пострадавших из-за массированной атаки РФ

Фото: в Виннице количество пострадавших возросло до 7 (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

Количество пострадавших в результате удара РФ по Виннице 16 июля возросло. Семь человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первую заместительницу главы Винницкой ОВА Наталью Заболотную в Facebook.

По ее словам, по состоянию на 6:40 в Виннице уже семь пострадавших. Из них пять человек - с ожогами, два человека в тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней степени.

"Попадание по объектам промышленной инфраструктуры. На одном из объектов пожар локализован. На другом - спасатели еще над этим работают", - сообщила Заболотная.

Также в Винницкой области повреждены четыре жилых дома.

Как отметила чиновница ОВА, всего Винницкую область этой ночью атаковало 28 вражеских дронов, из них ориентировочно уничтожили 18.

Обновлено в 7:40. В Виннице количество пострадавших возросло до восьми. Травмированные находятся в больнице.

Атака на Украину

Этой ночью армия РФ атаковала несколько регионов Украины - сначала Харьков, затем Кривой Рог, Одесскую область и Винницу.

В Харькове трое пострадавших из-за вражеской атаки. В Кривом Роге в результате комбинированного удара возникли пожары и отключение света. Пострадал 17-летний юноша.

Также оккупанты ударили "Шахедами" по Измаильскому району Одесской области, атакован инфраструктурный объект.

Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.

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