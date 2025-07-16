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У Вінниці після атаки значне забруднення повітря: у МОЗ дали поради

Фото: у Вінниці після атаки значне забруднення повітря (Facebook-сторінка ексголови ДСНС Сергія Крука)
Автор: Сергій Пишкін

У Вінниці через пожежі внаслідок ворожої атаки значно погіршена якість повітря. Містянам радять зачинити вікна й обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

Основні рекомендації: 

  • залишайтесь в приміщеннях, обмежуйте перебування на відкритому повітрі, особливо вранці та ввечері; 
  • тримайте вікна, двері, вентиляційні отвори у домівках, офісах та автомобілях зачиненими. Якщо в оселі є системи кондиціонування або очищувачі повітря з HEPA-фільтрами - використовуйте їх у режимі рециркуляції; 
  • у разі потреби вийти на вулицю - необхідно вдягнути маску-респіратор або ж, у разі відсутності маски, багатошарові марлеві пов'язки, попередньо зволоживши їх; 
  • пийте більше чистої води, щоб допомогти організму виводити токсини; 
  • проведіть вологе прибирання, щоб зменшити кількість осілого пилу та інших шкідливих речовин; 
  • уникайте фізичних навантажень
  • діти, вагітні жінки, люди похилого віку та особи з хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної системи повинні дотримуватися рекомендацій особливо суворо. 

У разі прояву наступних симптомів - необхідно звернутись до лікаря: 

  • утруднене дихання, задишка, кашель;
  • подразнення очей, носа та горла;
  • головний біль, запаморочення, нудота;
  • загострення хронічних хвороб.

 

Обстріл України з боку Росії

У ніч на 16 липня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу проти України. Під час атаки росіяни застосували:

  • балістичну ракету "Іскандер-М";
  • 400 ударних безпілотних літальних апарата типу Shahed й дронів-імітаторів.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 198 дронів. Також 145 безпілотників були локаційно втрачені.

Під час обстрілу терористи атакували початку Харків, потім Кривий Ріг, Одеську область та Вінницю. У Вінниці внаслідок атаки відомо про 7 постраждалих.

Більше про наслідки атаки на Україну - дізнайтеся у матеріалі РБК‑Україна.

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