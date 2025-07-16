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В Виннице после атаки значительное загрязнение воздуха: в Минздраве дали советы

Фото: в Виннице после атаки значительное загрязнение воздуха (Facebook-страница экс-главы ГСЧС Сергея Крука)
Автор: Сергей Пышкин

В Виннице из-за пожаров в результате вражеской атаки значительно ухудшено качество воздуха. Горожанам советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения (Минздрав) Украины.

Основные рекомендации:

  • оставайтесь в помещениях, ограничивайте пребывание на открытом воздухе, особенно утром и вечером;
  • держите окна, двери, вентиляционные отверстия в домах, офисах и автомобилях закрытыми. Если в доме есть системы кондиционирования или очистители воздуха с HEPA-фильтрами - используйте их в режиме рециркуляции;
  • в случае необходимости выйти на улицу - необходимо надеть маску-респиратор или же, в случае отсутствия маски, многослойные марлевые повязки, предварительно увлажнив их;
  • пейтебольше чистой воды, чтобы помочь организму выводить токсины;
  • проведите влажную уборку, чтобы уменьшить количество осевшей пыли и других вредных веществ;
  • избегайте физических нагрузок;
  • дети, беременные женщины, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы должны придерживаться рекомендаций особенно строго.

В случае проявления следующих симптомов - необходимо обратиться к врачу:

  • затрудненное дыхание, одышка, кашель;
  • раздражение глаз, носа и горла;
  • головная боль, головокружение, тошнота;
  • обострение хронических болезней.

 

 

Обстрел Украины со стороны России

В ночь на 16 июля российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу против Украины. Во время атаки россияне применили:

  • баллистическую ракету "Искандер-М";
  • 400 ударных беспилотных летательных аппарата типа Shahed и дронов-имитаторов.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 198 дронов. Также 145 беспилотников были локально потеряны.

Во время обстрела террористы атаковали сначала Харьков, затем Кривой Рог, Одесскую область и Винницу. В Виннице в результате атаки известно о 7 пострадавших.

Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.

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