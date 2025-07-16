В Виннице после атаки значительное загрязнение воздуха: в Минздраве дали советы

В Виннице из-за пожаров в результате вражеской атаки значительно ухудшено качество воздуха. Горожанам советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения (Минздрав) Украины.
Основные рекомендации:
В случае проявления следующих симптомов - необходимо обратиться к врачу:
В ночь на 16 июля российские террористы прибегли к очередному массированному обстрелу против Украины. Во время атаки россияне применили:
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 198 дронов. Также 145 беспилотников были локально потеряны.
Во время обстрела террористы атаковали сначала Харьков, затем Кривой Рог, Одесскую область и Винницу. В Виннице в результате атаки известно о 7 пострадавших.
Больше о последствиях атаки на Украину - узнайте в материале РБК-Украина.
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