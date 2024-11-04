У Вінниці підвищують вартість проїзду в транспорті: скільки доведеться платити вже в грудні

Згідно із цим документом, вартість проїзду в трамваях і тролейбусах зросте до 12 грн, а проїзд у міських автобусах коштуватиме 15 грн за поїздку.

Новий тарифний план також передбачає підвищення вартості електронних квитків тривалого користування.

Таким чином, громадяни зможуть придбати 30-денний проїзний на 130 поїздок за 750 грн, а також квиток з необмеженою кількістю поїздок за 1125 грн.

Згідно з положеннями Проєкту регуляторного акту, знижки будуть передбачені для студентів, учнів і школярів.

Студенти зможуть придбати проїзний на 130 поїздок за 375 грн, а школярі - за 225 грн.

Влада міста пояснює зростання тарифів необхідністю оновлення та покращення муніципального транспортного обслуговування, а також пристосуванням до змін в економічних умовах.

Відомо, що востаннє вартість поїздки на громадському транспорті у Вінниці змінювалася у 2021 році.

Наразі поїздка у тролейбусі або трамваї у місті коштує 8 грн, а у муніципальному автобусі - 12 гривень.

Раніше РБК-Україна вже повідомляло про те, що вартість поїздки у громадському транспорті у різних містах України змінюється. Також ми розповідали про те, де тарифи найвищі.

Таким чином, станом на жовтень 2024 року, найдорожчими поїздки у громадському транспорті були у Львівській області. Найдешевшими - у Київській області.