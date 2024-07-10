У містах України дорожчає проїзд у транспорті: де тарифи найвищі

У містах України через зростання тарифів на електроенергію та пальне дорожчає проїзд у міському транспорті. Вартість поїздок подекуди піднімають на 50%.

РБК-Україна розповідає, де пасажирам доведеться платити більше за проїзд містом та де тарифи найвищі.

У Тернополі ціни на проїзд хочуть підвищити на 50%

На сайті Тернопільської міськради днями з'явилися два проекти рішень про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті.

Зараз проїзд у міському транспорті за карткою тернополянина коштує 8 гривень, при розрахунку банківською карткою – 10 грн. Проектом рішення передбачено, що з 1 серпня пасажирам доведеться платити вже 12 і 15 грн відповідно.

Школярі, студенти та деякі категорії пенсіонерів за проїзд у маршрутках замість 4 грн платитимуть 6 грн.

Які подорожчав проїзд в інших містах

У Вінниці з 1 липня підвищили тарифи на проїзд у міському транспорті. Поїздка у автобусі тепер коштує 12 грн, у маршрутках – 15-18 грн.

В Івано-Франківську ціни на проїзд зросли з 10 до 15 грн. За оплати банківською карткою вартість проїзду складає 12 грн. За карткою іванофранківця – 10 грн, за студентською карткою – 8 грн.

У Львові проїзд у трамваї за квитком, придбаним у водія, складає 20 грн. При оплаті за QR-кодом – 15 грн. Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті до 25 грн міська влада відклала до вересня.

Фото: Трамвай у Львові (gettyimages.com)

В Ужгороді проїзд подорожчав з 12 до 15 грн.

У Чернівцях з березня вартість проїзду у тролейбусах зросла з 10 до 12 грн.

У Запоріжжі встановили плату за проїзд у міському електротранспорті та автобусах – 10 грн. З 25 лютого 2022 року проїзд у тролейбусах і трамваях міста був безкоштовним.

У Сумах подорожчав проїзд на міських автобусних маршрутах. З 22 червня пасажири мають сплачувати за поїздку 15 грн замість 10 грн.

Скільки коштує транспорт у великих містах України

У Києві вартість проїзду в міському пасажирському транспорті поки не підвищувалася. Зокрема, ціна поїздки в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері становить 8 грн, у міській електричці - 15 грн. Проїзд у маршрутках коштує 12-15 грн.

Фото: Валідатор для оплати проїзду у Києві (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Дніпрі діють такі самі тарифи на проїзд міським транспортом, як і в Києві. За поїздку в метро, автобусі, тролейбусі треба буде заплатити 8 грн, у маршрутці – 15 грн.

В Одесі вартість проїзду у тролейбусі та трамваї – 8 грн, при безготівковому розрахунку – 7 грн. У маршрутках поїздка обійдеться у 15 грн.

У яких регіонах найдешевший проїзд

Згідно з даними Державної служби статистики, станом на травень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в міському транспорті в Україні становила 9,31 грн за один квиток.

Водночас "найдорожчі" регіони за середньою вартістю проїзду:

Полтавська область - 10,95 грн;

Чернівецька область - 12,96 грн;

Чернігівська область - 13,84 грн;

Житомирська область - 15 грн;

Львівська область - 15,74 грн.

Найдешевший проїзд в середньому у таких областях: