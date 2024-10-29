Де в Україні найдорожчий проїзд у транспорті: огляд тарифів по областях
Вартість проїзду у міському транспорті України варіюється відповідно до області. Середня ціна за квиток складає 9,73 гривені.
РБК-Україна розповідає, де в Україні найдорожчий проїзд у громадському транспорті.
Згідно з інформацією Державної служби статистики, станом на вересень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в громадському транспорті України становила 9,73 грн за квиток.
Найдорожчу вартість проїзду зафіксували у:
- Львівській області - 16,96 грн
- Житомирській області - 15 грн
- Чернігівській області - 13,84 грн
- Тернопільській області - 13,61 грн
- Чернівецькій області - 12,96 грн
- Івано-Франківській області - 12,16 грн.
Водночас найдешевшими регіонами за вартістю проїзду стали:
- Київська область - 5 грн
- Херсонська область - 6 грн
- Кіровоградська область - 6,48 грн
- Харківська область - 6,60 грн
- Хмельницька область - 7,96 грн.
Натомість середня вартість квитка за проїзд у громадському транспорті Києва становила 8 гривень. А у Харкові до кінця року проїзд залишиться безкоштовним. Безкоштовний проїзд залишається у метро, трамваях, тролейбусах і комунальних автобусах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вартість проїзду у міських маршрутках у Сумах зросте до 15 гривень. Однак міська влада погодилася підняти тариф за умови, що перевізники покращать якість своїх послуг. Згідно з документом перевізники зобов'язані кожні шість місяців здійснювати капітальний ремонт 15% автобусів під контролем міської ради. У разі невиконання перевізниками своїх зобов'язань, підвищення тарифу скасують.