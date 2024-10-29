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Де в Україні найдорожчий проїзд у транспорті: огляд тарифів по областях

Україна, Вівторок 29 жовтня 2024 16:36
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Де в Україні найдорожчий проїзд у транспорті: огляд тарифів по областях Фото: Скільки коштує проїзд в Україні (Getty Images)
Автор: Катерина Творожнікова

Вартість проїзду у міському транспорті України варіюється відповідно до області. Середня ціна за квиток складає 9,73 гривені.

РБК-Україна розповідає, де в Україні найдорожчий проїзд у громадському транспорті.

Згідно з інформацією Державної служби статистики, станом на вересень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в громадському транспорті України становила 9,73 грн за квиток.

Найдорожчу вартість проїзду зафіксували у:

  • Львівській області - 16,96 грн
  • Житомирській області - 15 грн
  • Чернігівській області - 13,84 грн
  • Тернопільській області - 13,61 грн
  • Чернівецькій області - 12,96 грн
  • Івано-Франківській області - 12,16 грн.

Водночас найдешевшими регіонами за вартістю проїзду стали:

  • Київська область - 5 грн
  • Херсонська область - 6 грн
  • Кіровоградська область - 6,48 грн
  • Харківська область - 6,60 грн
  • Хмельницька область - 7,96 грн.

Натомість середня вартість квитка за проїзд у громадському транспорті Києва становила 8 гривень. А у Харкові до кінця року проїзд залишиться безкоштовним. Безкоштовний проїзд залишається у метро, трамваях, тролейбусах і комунальних автобусах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вартість проїзду у міських маршрутках у Сумах зросте до 15 гривень. Однак міська влада погодилася підняти тариф за умови, що перевізники покращать якість своїх послуг. Згідно з документом перевізники зобов'язані кожні шість місяців здійснювати капітальний ремонт 15% автобусів під контролем міської ради. У разі невиконання перевізниками своїх зобов'язань, підвищення тарифу скасують.

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