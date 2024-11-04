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В Виннице повышают стоимость проезда в транспорте: сколько придется платить уже в декабре

Фото: общественный транспорт (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Уже с 15 декабря в Виннице планируется повысить тарифы на проезд в муниципальном транспорте: в трамваях, троллейбусах и автобусах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Проект регуляторного акта Винницкого горсовета.

Согласно этому документу стоимость проезда в трамваях и троллейбусах вырастет до 12 грн , а проезд в городских автобусах будет стоить 15 грн за поездку.

Новый тарифный план предусматривает также повышение стоимости электронных билетов длительного пользования.

Таким образом, граждане смогут приобрести 30-дневный проездной на 130 поездок за 750 грн, а также билет с неограниченным количеством поездок за 1125 грн.

Согласно положениям Проекта регуляторного акта, скидки будут предусмотрены для студентов, учащихся и школьников.

Студенты смогут приобрести проездной на 130 поездок за 375 грн , а школьники – за 225 грн.

Власти города объясняют рост тарифов необходимостью обновления и улучшения муниципального транспортного обслуживания, а также приспособлением к изменениям в экономических условиях.

Известно, что в последний раз стоимость поездки на общественном транспорте в Виннице изменялась в 2021 году.

Поездка в троллейбусе или трамвае в городе стоит 8 грн, а в муниципальном автобусе - 12 гривен.

Ранее РБК-Украина уже сообщало о том, что стоимость поездки в общественном транспорте в разных городах Украины меняется. Также мы рассказывали о том, где тарифы самые высокие.

Таким образом, по состоянию на октябрь 2024 года, самыми дорогими поездки в общественном транспорте были во Львовской области. Самые дешевые - в Киевской области.

Также напомним, что в прошлом месяце стоимость поездки в общественном транспорте также была повышена в Сумах.

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ВинницаАвтобусы