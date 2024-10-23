У Сумах підняли вартість проїзду у маршрутках: скільки тепер доведеться платити
Вартість проїзду у міських маршрутках у Сумах виросте до 15 гривень. Однак міська влада погодилася підняти тариф за умови, що перевізники покращать якість своїх послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення начальника міської військової адміністрації (МВА) Олексія Дрозденка.
У середу, 23 жовтня МВА та перевізники підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким у Сумах планується встановлення нового тарифу на пасажирські перевезення – 15 грн. Його мають погодити Виконавчий комітет Сумської міськради та міська військова адміністрація.
Згідно з документом перевізники зобов'язані кожні шість місяців здійснювати капітальний ремонт 15% автобусів під контролем міської ради. Крім того, буде покращено графік перевезень у вечірній час, встановлено GPS-прилади на всіх автобусах та інформаційні табло на ключових зупинках.
Також передбачено безплатне перевезення для учнів 1-4 класів, військовослужбовців ЗСУ та членів ДФТГ. У разі невиконання перевізниками своїх зобов'язань, підвищення тарифу скасують.
Нагадаємо, у містах України зростає вартість проїзду в громадському транспорті через підвищення цін на електроенергію та паливо. В окремих випадках вартість поїздок зростає на 50%. РБК-Україна писало, у яких містах та на скільки підняли вартість проїзду.
Також ми розповідали, що у Кременчуці Полтавської області з 1 жовтня суттєво підвищили вартість проїзду в тролейбусах. Квиток на тролейбус у місті тепер коштує дорожче, ніж у Києві. Так, у Кременчуці проїзд у тролейбусі коштує 12 гривень, тоді як у столиці його вартість становить 8 гривень.
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