UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Вінниці під час уроку вибухнула граната, є постраждалі школярі

12:50 26.05.2026 Вт
2 хв
Звідки у восьмикласника з'явився вибуховий пристрій?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: у школі вибухнула імітаційно-тренувальна граната (facebook.com/vinn.police)

У школі у Вінниці під час уроку вибухнула імітаційно-тренувальна граната, постраждали двоє підлітків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Вінницької області.

Читайте також: СБУ затримала 18-річного агента РФ, який коригував масований удар по Києву 24 травня

"За попередньою інформацією, у Вінниці близько 8.30 один із восьмикласників приніс до навчального закладу предмет, схожий на імітаційно-тренувальну гранату, та залишив його на парті. Двоє однолітків взяли його до рук, після чого сталась детонація", - розповіли правоохоронці.

Повідомляється, що внаслідок вибуху двоє підлітків звернулись до медичних працівників зі скаргами на печіння очей.

Зі слів школяра, предмет привіз його родич-військовий. Наразі на місці події працюють поліцейські, встановлюються всі обставини інциденту.

Нагадаємо, створення образливих "мемів" та відео з учителями чи учнями може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності. Правоохоронці наголошують: анонімність у мережі є ілюзорною, а за розваги дітей у соцмережах доведеться платити батькам.

Крім того, у деяких випадках адміністрація школи може звернутися до батьків із проханням надати військово-обліковий документ дитини. У Міноборони роз'яснили, з якою метою навчальні заклади запитують такі дані та які вимоги в цьому питанні відповідають законодавству.

Зазначимо, в Україні оновили Положення про ліцей, закріпивши перехід на трирічну профільну освіту. Нові норми передбачають формування кластерів, можливість індивідуального навчального плану для учнів і нові механізми вступу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВінницяНаціональна поліціяШкола