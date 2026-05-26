В Виннице во время урока взорвалась граната, есть пострадавшие школьники

12:50 26.05.2026 Вт
2 мин
Откуда у восьмиклассника появилось взрывное устройство?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в школе взорвалась имитационно-тренировочная граната (facebook.com/vinn.police)

В школе в Виннице во время урока взорвалась имитационно-тренировочная граната, пострадали двое подростков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Винницкой области.

"По предварительной информации, в Виннице около 8.30 один из восьмиклассников принес в учебное заведение предмет, похожий на имитационно-тренировочную гранату, и оставил его на парте. Двое сверстников взяли его в руки, после чего произошла детонация", - рассказали правоохранители.

Сообщается, что в результате взрыва двое подростков обратились к медицинским работникам с жалобами на жжение глаз.

По словам школьника, предмет привез его родственник-военный. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Напомним, создание оскорбительных "мемов" и видео с учителями или учениками может привести к штрафам или даже уголовной ответственности. Правоохранители отмечают: анонимность в сети является иллюзорной, а за развлечения детей в соцсетях придется платить родителям.

Кроме того, в некоторых случаях администрация школы может обратиться к родителям с просьбой предоставить военно-учетный документ ребенка. В Минобороны разъяснили, с какой целью учебные заведения запрашивают такие данные и какие требования в этом вопросе соответствуют законодательству.

Отметим, в Украине обновили Положение о лицее, закрепив переход на трехлетнее профильное образование. Новые нормы предусматривают формирование кластеров, возможность индивидуального учебного плана для учеников и новые механизмы поступления.

