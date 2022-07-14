В Виннице задержали несколько десятков человек: проверяют на причастность к обстрелу

"После этой трагедии было задержано несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины", - сказал он.

По словам Монастырского, пока нет данных о причастности конкретных наводчиков.

Он отметил, что оккупанты использовали тот вид ракет, который наводится по координатам.

"Это не вид артиллерии, который наводится "в глаза", а приводится по координатам", - сказал он.