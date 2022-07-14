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В Виннице задержали несколько десятков человек: проверяют на причастность к обстрелу

Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители задержали несколько десятков человек после ракетного удара по Виннице. Их проверяют на возможную причастность к совершению преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра внутренних дел Дениса Монастырского.

"После этой трагедии было задержано несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины", - сказал он.

По словам Монастырского, пока нет данных о причастности конкретных наводчиков.

Он отметил, что оккупанты использовали тот вид ракет, который наводится по координатам.

"Это не вид артиллерии, который наводится "в глаза", а приводится по координатам", - сказал он.

Напомним, сейчас известно о 22 погибших в результате удара по Виннице. Лишь шесть жертв удалось идентифицировать.

Подробнее о ракетной атаке на Винницу 14 июля - читайте в материале РБК-Украина.

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ВинницаДенис Монастырский