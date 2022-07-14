У Вінниці затримали кілька десятків людей: перевіряють на причетність до обстрілу

"Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз проходять опитування в органах Національної поліції та Служби безпеки України", - сказав він.

За словами Монастирського, наразі немає даних про причетність конкретних навідників.

Він зазначив, що окупанти використовували той вид ракет, що наводиться по координатах.

"Це не вид артилерії, який наводиться "в очі", а наводиться по координатах", - сказав він.