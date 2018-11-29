В Виннице из-за военного положения усилят охрану Водоканала и телецентра

В Винницкой ОГА заявили об усилении охраны стратегических объектов
В Виннице из-за военного положения усилят охрану стратегических объектов, в частности, Водоканала и телецентра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 0432.ua.
Как сообщается, председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий в ходе брифинга сообщил об усилении охраны стратегических объектов в Винницкой области и в областном центре.
"Нацполициею и Национальной гвардией в связи с военным положением ужесточен режим охраны стратегических объектов. Утвержден их перечень, с этими объектами заключены соответствующие соглашения. Речь идет например о телецентре, Водоканале и других объектах, которые обеспечивают жизнедеятельность", - сказал Коровий.
Кроме того, он призвал жителей города и области не фотографировать и не выкладывать в сеть подобные мероприятия, а также передислокацию воинских частей и военной техники.
"У нас по Винницкой области проходят соответствующие магистрали и мы будем свидетелями перемещения военной техники", - отметил Коровий.
Напомним, в 10 областях Украины, в том числе и в Винницкой, до 26 декабря введено военное положение.
Как сообщалось, из-за военного положения в Сумской области запретили охотиться, находится в приграничных районах без документов и продавать алкоголь военным.