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В Виннице из-за военного положения усилят охрану Водоканала и телецентра

Новости » Общество    29.11.2018 - 17:55
В Виннице из-за военного положения усилят охрану Водоканала и телецентра
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В Винницкой ОГА заявили об усилении охраны стратегических объектов

В Виннице из-за военного положения усилят охрану стратегических объектов, в частности, Водоканала и телецентра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 0432.ua.

Как сообщается, председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий в ходе брифинга сообщил об усилении охраны стратегических объектов в Винницкой области и в областном центре.

"Нацполициею и Национальной гвардией в связи с военным положением ужесточен режим охраны стратегических объектов. Утвержден их перечень, с этими объектами заключены соответствующие соглашения. Речь идет например о телецентре, Водоканале и других объектах, которые обеспечивают жизнедеятельность", - сказал Коровий.

Кроме того, он призвал жителей города и области не фотографировать и не выкладывать в сеть подобные мероприятия, а также передислокацию воинских частей и военной техники.

"У нас по Винницкой области проходят соответствующие магистрали и мы будем свидетелями перемещения военной техники", - отметил Коровий.

Напомним, в 10 областях Украины, в том числе и в Винницкой, до 26 декабря введено военное положение.

Как сообщалось, из-за военного положения в Сумской области запретили охотиться, находится в приграничных районах без документов и продавать алкоголь военным.

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