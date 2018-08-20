В Виннице сегодня повысилась стоимость проезда в общественном транспорте

Проезд в электротранспорте Винницы подорожал на 1 гривну

В Виннице в понедельник, 20 августа, выросла стоимость проезда в муниципальном транспорте. В частности, проезд в электротранспорте вырос с 3 до 4 гривен, передает Vezha.

Следовательно, проезда в трамваях и троллейбусах города стоит 4 гривны, а в муниципальных автобусах - 5 гривен. Соответствующее решение на прошлой неделе приняли во время заседания исполнительного комитета Винницкого городского совета.

Отмечается, что вместе с ростом стоимости проезда повысится цена месячных проездных билетов. Начиная с 1 сентября проездной билет на трамвай, троллейбус или автобус составит 300 гривен, 150 гривен - для студентов, 100 гривен - для школьников.

На два вида транспорта проездной будет стоить 340, 170 и 110 гривен соответственно. Стоимость проездного на три вида транспорта составит 500 гривен. Льготных проездных для студентов и учащихся в этой категории не предвидится.

Напомним, ранее в Виннице с 1 июля повысилась стоимость проезда в маршрутных такси с 4 гривен до 5 и 6 гривен в зависимости от длины маршрута. В ночное время стоимость проезда на маршруте №25Н (с 22:00 до 6:00) – выросла до 8 гривен (ранее было 6 гривен).