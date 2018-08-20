У Вінниці сьогодні зросла вартість проїзду у громадському транспорті

Проїзд в електротранспорті Вінниці подорожчав на 1 гривню

У Вінниці в понеділок, 20 серпня, зросла вартість проїзду у муніципальному транспорті. Зокрема, проїзд в електротранспорті зріс з 3 до 4 гривень, передає Vezha.

Відтак, проїзду в трамваях та тролейбусах міста коштує 4 гривні, а в муніципальних автобусах - 5 гривень. Відповідне рішення минулого тижня ухвалили під час засідання виконавчого комітету Вінницької міської ради.

Зазначається, що слідом зі зростанням вартістю проїзду підвищиться ціна місячних проїзних квитків. Починаючи з 1 вересня проїзний квиток на трамвай, тролейбус чи автобус становитиме 300 гривень, 150 гривень - для студентів, 100 гривень - для школярів.

На два види транспорту проїзний буде коштувати 340, 170 та 110 гривень відповідно. Вартість проїзного на три види транспорту становитиме 500 гривень. Пільгових проїзних для студентів та учнів у цій категорії не передбачається.

Нагадаємо, раніше у Вінниці із 1 липня підвищилась вартість проїзду у маршрутних таксі з 4 гривень до 5 та 6 гривень в залежності від довжини маршруту. У нічний час вартість проїзду на маршруті №25Н (з 22:00 до 6:00) – зросла до 8 гривень (раніше було 6 гривень).