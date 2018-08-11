Прокуратура відкрила провадження щодо посадовців Львівської міськради

Посадовців Львівської міськради підозрюють у службовій недбалості у звязку з закупкою берлінських трамваїв

Прокуратура Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадовцями Львівської міської ради та комунального підприємства "Львівелектротранс". Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Львівської області.

Зазначається, що справа стосується закупівлі у Берліні вживаних трамваїв, котрі, як виявилось не відповідають технічним вимогам. Справу проти львівських посадовців порушено у п’ятницю, 10 серпня.

"Технічні характеристики трамваїв не відповідають наявним у Львові маршрутним лініям і платформам зупинок", - повідомили у прокуратурі.

Виявилося, що двері у закуплених в Берліна вживаних трамваях відкриваються назовні, а на оновлених зупинках Львова на частині маршрутів платформа розташована на рівні першої сходинки трамваю. Таким чином, двері берлінських вагонів можуть просто не відкритись.

Нагадаємо, Львів купив 30 вживаних трамваїв, які раніше експлуатувалися в Берліні (Німеччина), однак на зупинках міста у трамваїв не можуть відкритись двері у зв’язку з особливостями побудованих платформ. Для вирішення цієї проблеми потрібно або перебудовувати платформи, або різати двері.